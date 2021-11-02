Около 71 млн россиян приняли участие в переписи населения традиционным способом

"Всего переписались 91 млн россиян. Из них 20 млн - на "Госуслугах", 71 млн - традиционным способом. Поэтому можно смело сказать, что традиционный способ переписи вносит значительный вклад в ее проведение. Конечно, мы видим, что люди активно переписываются на ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) - даже активнее, чем мы ожидали. Вместо предполагаемых 14 млн там переписались уже 20. Но все равно люди еще не до конца готовы перейти в онлайн", - сказал он.

По словам Смелова, Всероссийская перепись населения идет с опережением установленных ранее порогов. "У нас стоял порог 50% на 1 ноября, а сейчас переписались уже 63% россиян. Мы точно успеваем провести перепись в установленные сроки", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.