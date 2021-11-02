Огромные часы в память об умерших за время пандемии появились в арт-парке "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Солнечные часы "Время" установили на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму в память о тех, кто умер за время пандемии коронавируса, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе форума.

"Арт-объект "Время" - напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, - стал частью арт-парка "Таврида" в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени. Воплощением этой идеи стали огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 м и длиной почти 15 м. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что солнечные часы установлены на одном из холмов на берегу бухты Капсель рядом с городом Судак, где создается арт-кластер. Авторами композиции стали участники программ "Тавриды" - дизайнеры и архитекторы под руководством профессионалов.

"Мы попробовали представить историю Вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества - это последние несколько минут. Для этого был записан часовой саундтрек, в котором мы попробовали проследить рождение жизни: начали с подводного мира, выползли на сушу вместе с первыми животными, стали свидетелями появления человека и в конце концов оказались в нашем перегруженном и суетливом времени. Саундтрек постоянно звучит рядом с арт-объектом и помогает сформировать особый ареал наших волшебных часов", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-парка "Таврида" Марии-Николь Селивановой.

По данным пресс-службы, этот объект стал 30-м на территории арт-парка "Тавриды", в котором как в творческой лаборатории формируется экспозиция и появляются "дополняющие друг друга инсталляции, тесно связанные с окружающей природой". Создатели арт-объектов работают как с традиционными, так и с инновационными материалами. При этом они стремятся привлечь внимание общества к острым социальным проблемам. В 2021 году в арт-парке появились также арт-объект "Солнце Тавриды", созданная из переработанного пластика скульптура Puppet XL и превращенное в арт-объект техническое здание - самая крупная настенная роспись на Юге России.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".