Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров прошли перепись населения онлайн на МКС

Данные космонавтов в переписной лист внесла заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова, которая находилась в ЦУП. "Благодарю вас за участие в Всероссийской переписи населения. И хорошего полета!" - сказала она после завершения опроса, который продлился немногим более 10 минут.

Россия - единственная в мире страна, в которой переписывают находящихся на орбите космонавтов. В первый раз данные космонавтов были собраны в ходе переписи населения 2002 года. Тогда в ней приняли участие космонавты Валерий Корзун, Сергей Трещев и Федор Юрчихин.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.