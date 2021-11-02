Объем свободного коечного фонда вырос в Челябинской области за месяц почти в пять раз

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем свободного коечного фонда в Челябинской области для пациентов с коронавирусом увеличился за месяц примерно до 10%, то есть почти в пять раз. Наметилась тенденция к снижению числа поступающих пациентов, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

"В регионе действуют 27 госпитальных баз, также есть 14 баз долечивания. Свободный коечный фонд на 2 ноября составляет около 10% (на 2 октября было 1,8% - прим. ТАСС). Мы госпитализируем всех, кому показана госпитализация. Хотелось бы, чтобы это действительно была тенденция", - сказал министр.

Объем коечного фонда для пациентов с коронавирусом на 2 ноября в Челябинской области составляет 8 853 койки. По оценкам областного Минздрава, этого вполне достаточно на данный момент.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 111 772 случая заражения коронавирусом (плюс 531 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 90 581 пациент выздоровел и выписан из больницы, продолжают лечение 15 573 человека. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соцдистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции, посетители учреждений сферы услуг обязаны иметь при себе QR-код.