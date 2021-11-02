Дело мужчин, помогавших Навальному получать выписки с телефонов, рассмотрит суд в Туле

ТУЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении троих мужчин, которые помогали Алексею Навальному незаконно получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, рассмотрит Центральный районный суд Тулы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении судебного департамента Тульской области.

"В производство Центрального районного суда города Тулы поступило уголовное дело в отношении обвиняемых в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, а также в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельных штампов, печатей с целью облегчить совершение другого преступления", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Отмечается, что в последующем обвиняемые якобы продавали эти данные "клиентам" в даркнете, не зная, чьи биллинги им заказывают.

По данным судебного департамента региона, получение у операторов сотовой связи информации о соединениях между абонентами производилось подсудимыми под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы в связи с расследованием уголовных дел. При этом они предоставляли поддельные судебные постановления и использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел. В настоящий момент все трое находятся под домашним арестом.

Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков"). Следствие считает, что подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан.