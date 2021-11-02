Более половины жителей Ставрополья приняли участие в переписи населения

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 66% жителей Ставропольского приняли участие во Всероссийской переписи населения. Из них более половины прошли перепись офлайн, сообщили журналистам во вторник в Северо-Кавказстате.

"Всего в Ставропольском крае приняли участие 66,8% населения. И, как показывают итоги "экватора" Всероссийской переписи населения, 56,5% граждан предпочли традиционный способ - переписаться путем общения с переписчиком и на стационарных участках. На едином портале государственных услуг прошли перепись 10,3% жителей и временно находящихся в крае", - говорится в сообщении.

Высокую активность в регионе показывают жители города Ставрополя - здесь участниками переписи стали более 87% жителей. "Собранная информация поможет узнать точное количество человек, проживающих в нашем городе. А от этого зависит нагрузка на инфраструктуру и социальные объекты. Опираясь на данные переписи, мы будем понимать, сколько Ставрополю нужно школ, детских садов или больниц", - написал на своей странице в Instagram глава города Иван Ульянченко.

В Северо-Кавказстате отмечают, что перепись населения в обычном режиме продолжается и в период нерабочих дней. Все переписчики в регионе обеспечены медицинскими масками и перчатками, еженедельно они сдают ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.