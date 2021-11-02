Власти Мурманской области намерены оставить систему QR-кодов после нерабочих дней

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. QR-коды для посещения учреждений культуры, общепита, фитнес-залов и других общественных мест в Мурманской области будут проверятся у жителей региона и после завершения периода нерабочих дней. Об этом во вторник сообщил губернатор Андрей Чибис.

"С высокой вероятностью - да, мы сохраним QR-коды и после нерабочих дней", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что ситуация требует дополнительного анализа.

Ранее глава региона сообщал, что в Мурманской области не планируется продление нерабочих дней, которые введены в Заполярье с 30 октября по 7 ноября. В этот период не работают предприятия и организации, за исключением непрерывного цикла, общепит и учреждения культуры работают для посетителей только при наличии QR-кода, а также навынос и по доставке. Заселение в гостиницы, посещение спортивных мероприятий возможны также только по QR-коду, ПЦР-тесту и справке о перенесенном заболевании.

Как ранее сообщали в региональном оперштабе, всего в Мурманской области привиты более 266 тыс. человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан), что составляет более 57% от плана. Количество желающих привиться за последние дни выросло почти в два раза. Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет 19%. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 79 тыс., умерли 2 340 человек. Суточный прирост заболевших за прошедший день составил 273.