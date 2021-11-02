Экспресс-тесты на коронавирус ввели в Ставрополе и Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Медики Ставрополя и Пятигорска начали проводить экспресс-тестирование пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Результат позволяет скорректировать маршрутизацию пациента, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Чтобы максимально сократить время получения достоверной информации о наличии или отсутствии у пациента коронавирусной инфекции губернатором края Владимиром Владимировым принято решение о выделении средств для проведения иммунохроматографических исследований (экспресс-тестов - прим. ТАСС). Первая партия передана в скорую помощь города Ставрополя и города Пятигорска. Если выявляем у пациентов антигены к коронавирусной инфекции, пациент не направляется в поликлинику, к нему приедут специалисты для ПЦР-исследования и доставки препаратов", - сказал он.

Колесников отметил, что во вторник Ставрополье подписало соглашение с правительством РФ о выделении дополнительно 93 млн рублей на закупку препаратов для амбулаторных пациентов. "Идем на то, чтобы закупать препараты в срочном порядке, рассчитываю, что сразу после выходных первая партия препаратов будет закуплена. Крайне необходимо охватить необходимой помощью как можно большее количество пациентов, обеспечить их наиболее дорогостоящими препаратами, которые демонстрируют максимальную эффективность", - отметил Колесников.

Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал журналистам, что с начала пандемии бесплатными лекарствами в регионе обеспечили 62 тыс. амбулаторных пациентов с коронавирусом. В октябре 2021 года край получил из федерального бюджета более 66 млн рублей, что позволит обеспечить препаратами еще около 12,5 тыс. пациентов.