Специализированные бригады скорой помощи для пациентов с COVID-19 создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья организовали 15 специализированных бригад скорой помощи, которые занимаются только обращениями пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Нам пришлось развернуть 15 бригад скорой помощи, которые работают только на COVID-19. Появились длинные маршруты, куда им приходится возить пациентов [из Ставрополя] - Изобильный, Солнечнодольск, Невинномысск. Из-за этого выезды скорой помощи с 20-40 минут продлеваются до 2,5-3 часов", - сказал он.

Ранее министр сообщил журналистам, что в Ставрополе отмечается сложная ситуация с заполняемостью ковидных госпиталей. По данным краевого управления Роспотребнадзора, за последние сутки в муниципалитете зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом, что в два-три раза превышает показатель других территорий. Высокая нагрузка вынуждает медиков направлять пациентов на госпитализацию в соседние города.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 98 673 случая коронавируса, выздоровели 76 602 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 4 091 пациент. Лечение в стационаре в крае получают 4 461 пациентов, из них 432 в тяжелом состоянии. В медучреждениях края инфекционные койки свободны на 7,9%, на 6,3% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.