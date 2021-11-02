В Саратовской области охват вакцинацией взрослого населения составляет 38%

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Медики выполнили вакцинацию от коронавируса более 38% взрослого населения Саратовской области, сообщил во вторник ТАСС министр регионального министерства здравоохранения Олег Костин.

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"Полностью закончили иммунизацию 745 502 человек. Охват вакцинацией взрослого населения - 38,7%", - сказал министр.

Он уточнил, что по состоянию на 2 ноября первым компонентом привито 866 219 человек, это 32 044 медицинских работников, 36 199 - работников образования, 17 849 - работники социальной сферы.

Также ряд жителей прошли ревакцинацию. "Повторную вакцинацию первым компонентом прошли 50 060 человек, завершили - 8 166 человек", - отметил министр.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят ограничения, с 27 октября действует режим нерабочих дней.

2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 614 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 102 612 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки - 293 человека.