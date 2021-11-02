В Госавтоинспекции рассказали, водители каких автомобилей чаще всего нарушали ПДД в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Водители автомобилей Kia, Mercedes и BMW за девять месяцев года чаще всего нарушали правила дорожного движения в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Так, согласно данным ГИБДД, по итогам III квартала 2021 года на автомобилях Kia совершены 700 тыс. нарушений ПДД, на Mercedes - 621,3 тыс. и на BMW - 609,8 тыс. За водителями на Volkswagen числятся 540,5 тыс. нарушений и на Hyundai - 509,6 тыс. нарушений. Также в данном списке значатся водители Toyota (471,5 тыс. нарушений), Skoda (339,3 тыс.), Audi (274,5 тыс.), Nissan (273,6 тыс.) и Ford (239,6 тыс.).

В столичной Госавтоинспекции отметили, что все эти сотни тысяч нарушений могли послужить причинами дорожных аварий, а также стать сопутствующими факторами тяжелых последствий в случае ДТП. "Помните! Не важно, какой марки ваш автомобиль, важно, как вы им управляете", - подчеркнули в пресс-службе, призвав водителей к соблюдению правил дорожного движения.