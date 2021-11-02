В Общественной палате предложили законодательно закрепить понятие фейков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина считает необходимым внести в законодательство определение ложных сообщений в интернете (фейков), в том числе касающихся избирательных кампаний в России.

"Нужен рамочный закон по противодействию распространению фейков не только о выборах, но и в целом недостоверной информации, распространяемой по видом достоверной. Нужно четкое определение в законе того, что такое фейк, в том числе применительно к избирательной кампании", - сказала Мизулина на форуме "Сообщество" во вторник.

Член ОП предлагает ввести в закон формулировку, согласно которой фейками будут считаться "неточные утверждения, вменение в вину или недостоверные новости, распространяемые под видом достоверных, которые сообщают факты с целью изменения искренности голосования".

Мизулина считает, что необходимо ввести отдельную статью в КоАП РФ и УК РФ в связи с распространением фейков в ходе предвыборной кампании, предусмотреть ответственность в виде крупных штрафов, обязательных и принудительных работ для СМИ и аккаунтов в соцсетях с аудиторией свыше 100 тыс. человек за публикацию ложных сообщений.

"Нужно наказывать и кандидатов, которые распространяют фейки в ходе кампании, вводят в заблуждение избирателей. В том числе, распространяя ложную статистическую информацию или заведомо недостоверную информацию о положении в стране. Предвыборная кампания - это ответственность, а не возможность получить медиаохват за счет распространения фейков и слухов", - отметила член ОП.

По ее мнению, также нужно обязать социальные сети с аудиторией свыше 500 тыс. человек "публиковать информацию о том, кто купил рекламные публикации или заказал таргетированную рекламу, за какую цену" в ходе избирательной кампании, а также ввести запрет на анонимную публикацию рекламы в любой такой соцсети перед выборами.

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.