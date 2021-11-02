Больницы Подмосковья с начала года получили 278 единиц офтальмологического оборудования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 280 единиц офтальмологического оборудования поступило в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба подмосковного Минздрава.

"В медорганизации Московской области поступило 278 единиц офтальмологического оборудования - компьютеризированные тонометры, автоматизированные рефрактометры, операционный микроскоп и другие аппараты", - говорится в сообщении.

Основная часть медтехники закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

"Своевременная и качественная диагностика зрения позволяет на ранней стадии выявить различные патологические процессы. Поэтому важно оснащать медицинские организации современной медтехникой. Офтальмологическое оборудование уже поступило в больницы, поликлиники и используется для лечения и проведения диагностических исследований пациентам", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Медтехнику получили Серпуховская, Наро-Фоминская, Орехово-Зуевская, Ногинская, Дмитровская и другие больницы. "В нашу больницу поступило 36 таких аппаратов, медтехника направлена в подведомственные нам филиалы, но основная часть поступила в офтальмологическое отделение, в том числе аппараты ультразвуковой диагностики зрения, офтальмологический лазер и современный операционный микроскоп. Он используется при проведении операций пациентам с катарактой, глаукомой, новообразованиями глаза и другими патологиями", - уточнил главврач Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский.