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ВС РФ отклонил жалобу главы наркокартеля на методы сотрудничества России и Интерпола

Власти Панамы ранее признали возможной экстрадицию Моргана из Панамы в Россию после 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу на сотрудничество России и Интерпола, которую подал руководитель международного наркосиндиката Лео Фрэнсис Морган, отбывающий наказание в Панаме. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"В удовлетворении административного искового заявления Моргана Лео Фрэнсиса о признании недействующими подпункта 154.6 пункта 154 инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола отказать", - решил Верховный суд.

Власти Панамы ранее признали возможной экстрадицию Моргана из Панамы в Россию после 2024 года. Морган после этого обратился с жалобами в российские суды, попытавшись оспорить нормы, которые позволили продлить его уголовное преследование после истечения срока давности, а также организовать сотрудничество России и Интерпола.

МВД РФ ранее сообщало, что основанный Морганом международный наркокартель поставлял сотни килограммов кокаина из Колумбии в страны Европы и Африки транзитом через РФ. В расследовании и задержании членов группировки участвовали правоохранительные органы России, Британии и Панамы. В результате судебных разбирательств организаторам картеля были вынесены обвинительные приговоры, Морган был осужден на 24 года.

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