Выдачу электронных паспортов в Татарстане планируют начать во второй половине 2022 года

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Выдача электронных паспортов в Татарстане может начаться во второй половине 2022 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

"Сейчас эта работа ведется совместно с Минцифрой России. Они являются оператором этого проекта полностью. Мы в этом вопросе им помогаем и готовим работу, чтобы в следующем году уже можно было получать паспорта нового вида. <…> Скорее всего, это будет уже вторая половина года", - сказал Яковлев.

Он отметил, что получить электронный паспорт сможет любой желающий. Будет предусмотрена как выдача новых паспортов, так и замена имеющихся. При этом останется возможность получить классический паспорт. "Это новый проект, который уже имеет техническую реализацию. Он уже полностью проработан. И Татарстан входит в пилотные регионы, где это будет реализовываться. Это Москва, Московская область и Татарстан", - сказал Яковлев.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что электронный российский паспорт будет в двух видах - смарт-карта и приложение с QR-кодом. Проект указа по электронному паспорту должен появиться до конца 2021 года.