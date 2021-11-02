В Свердловской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" на данный момент закончилась в Свердловской области, при этом вакцины "Спутник V" достаточно, она есть во всех медицинских учреждениях региона. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге во вторник.

"В настоящий момент вакцины "Спутник Лайт" у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время", - сказал Креков, напомнив, что есть рекомендации Минздрава об использовании данной вакцины для ревакцинации.

Он добавил, что вакцина "Спутник V" в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 158 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 718 - за последние сутки. Выписано после выздоровления 142 952 пациента, умерли 7 532 человека.