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В Свердловской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Препарат "Спутник V" есть во всех медицинских учреждениях региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" на данный момент закончилась в Свердловской области, при этом вакцины "Спутник V" достаточно, она есть во всех медицинских учреждениях региона. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге во вторник.

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"В настоящий момент вакцины "Спутник Лайт" у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время", - сказал Креков, напомнив, что есть рекомендации Минздрава об использовании данной вакцины для ревакцинации.

Он добавил, что вакцина "Спутник V" в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 158 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 718 - за последние сутки. Выписано после выздоровления 142 952 пациента, умерли 7 532 человека.

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Свердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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