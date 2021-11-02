Вакцинация студентов техникумов и колледжей в Кузбассе начнется 8 ноября

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Массовую вакцинацию студентов колледжей и техникумов, которые достигли 18-летнего возраста, начнут в Кузбассе с 8 ноября. За счет молодежи в регионе рассчитывают увеличить охват населения прививочной кампанией от коронавируса, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

На заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при правительстве России министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил Кемеровскую область в числе 10 российских регионов, где необходимо ускорить темпы вакцинации. По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, на 2 ноября в регионе привились от коронавируса 884,2 тыс. человек. План по вакцинации выполнили на 53,5%.

"В регионе увеличилось число заявок на коллективную вакцинацию. Так, в сентябре 2021 года в Кузбассе стали прививаться студенты вузов. В ссузах прививочная кампания стартует с 8 ноября 2021 года. Всего в Кузбассе предстоит вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 1 651 390 человек. Ресурсы и условия для обеспечения вакцинации населения при наращивании темпов у кузбасского здравоохранения есть", - сообщили в Минздраве.

По данным властей, в регионе работают 178 стационарных пунктов вакцинации и 141 мобильный пункт. Ежедневно прививки от коронавируса в них ставят около 4 тыс. человек. "После повышения порога обязательной вакцинации для отдельных категорий населения с 60% до 80% в Кузбассе выросло число вакцинированных", - добавили в министерстве, не уточнив параметров роста.

Как сообщалось ранее, по постановлению Роспотребнадзора в Кузбассе до 25 декабря двумя компонентами вакцины от коронавируса должны быть привиты 80% работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений. Первый этап вакцинации им необходимо пройти до 25 ноября. Требования об обязательной вакцинации 60% работников ввели в Кузбассе в середине лета и должны были исполнить до конца августа.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали более 64,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 307 случаев за минувшие сутки. Выздоровели более 60,7 тыс. пациентов, умерли 1 468, остальные находятся под наблюдением медиков.