В Пермском крае временно запретили использовать "Спутник Лайт" для первичной иммунизации

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в Пермском крае только в случае ревакцинации и прививать тех, кто переболел коронавирусом в течение шести месяцев. Однако это временная мера, сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве здравоохранения.

"Согласно временным рекомендациям Минздрава России, региональным Минздравом принято решение не использовать "Спутник Лайт" для первичной иммунизации граждан. Вакцина "Спутник Лайт" будет использоваться для вакцинации пациентов, перенесших коронавирус спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев назад) любой вакциной для профилактики COVID-19", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о порядке проведения вакцинации взрослого населения против коронавируса, принятых на прошлой неделе Минздравом России.

В ведомстве уточнили, в регионе в наличии около 240 тыс. доз вакцины "Спутник V", которая будет использоваться для первичной иммунизации. Как добавили в министерстве, вакцина "Спутник Лайт" имеется в регионе, но в ограниченном количестве.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае вакцинировали около 936,6 тыс. человек, из них 678,8 тыс. - двумя компонентами. План по вакцинации исполнен более чем на 52%.