Нижегородский проект "800 добрых дел" позволил собрать 5,6 млн рублей

ТАСС, 2 ноября. Сборы на благотворительность в рамках проекта "800 добрых дел", созданного к 800-летию Нижнего Новгорода, достигли почти 5,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Центр 800".

"800 добрых дел" развивает несколько направлений: собирает актуальные акции от проверенных организаций, проводит обучение для повышения уровня знаний в сфере благотворительности, предоставляет платформу для волонтерского фандрайзинга, где каждый нижегородец может открыть свой сбор пожертвований в пользу фонда-партнера проекта. Итоговый сбор в рамках проекта "800 добрых дел" через фандрайзинговую онлайн-платформу и на благотворительных проектах - более 5,585 млн рублей (с 1 декабря 2020 года по 1 ноября 2021 года)", - рассказали в пресс-службе.

За время существования проекта на его платформе зарегистрировали 117 акций, в сообщество вступило более 100 участников, а обучение в онлайн-школе благотворительности прошли 10 фондов. Еще 18 фондов-партнеров вышли на онлайн-платформу "800 добрых дел".

"Проект "800 добрых дел" был рожден из 800-летия Нижнего Новгорода. Юбилей дал ему старт, а потом проект зажил своей самостоятельной жизнью, с каждым месяцем становясь все больше. От школы для НКО мы перешли к онлайн-платформе, на которой делать добрые дела может каждый желающий", - отметила руководитель проекта "800 добрых дел" Екатерина Чудакова.

Проект "800 добрых дел" не только проводит благотворительные акции для сбора средств в поддержку нижегородских фондов и некоммерческих организаций, но и организует социальные мероприятия для привлечения внимания к важным проблемам. Так, 1 октября 2020 года состоялась акция "Бюст-мост: против рака груди", которую планируется провести и в этом году. На протяжении двух месяцев 47 муниципальных больниц Нижегородской области предоставили женщинам старше 40 лет возможность бесплатно пройти обследование у маммолога, 11 частных клиник и медицинских центров Нижнего Новгорода предоставили 50% скидки на маммографию, УЗИ и консультации специалистов. Акция привлекла почти 2,5 тыс. женщин.

В марте 2021 года в нижегородском фитнес-клубе прошел благотворительный турнир Beauty Ball по сбору средств для 12 фондов-партнеров проекта "800 добрых дел". Его участниками стали 26 женщин, которые продавали билеты на матч, а также запускали акции и привлекали средства для определенного фонда за счет личных связей. Сборы составили порядка 808,7 тыс. рублей, акция привлекла почти 350 человек. Кроме того, проект "800 добрых дел" организовал благотворительные забеги, выставки картин, сборы теплых вещей для бездомных людей и другие акции. Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. По предположениям историков, город основали в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий, в том числе федерального уровня. Больше половины из них - события из сферы культуры.