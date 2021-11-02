Власти Свердловской области не исключают введение локдауна при несоблюдении ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области не исключают введение локдауна на территории региона через несколько дней, если жители не будут соблюдать уже введенные антикоронавирусные ограничения. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе [губернатора], выполняться не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун", - сказал Креков.

Как сообщили в оперативном штабе региона, введение локдауна возможно, если контрольные группы, которые работают с дополнительной нагрузкой, в течение следующих трех дней продолжат фиксировать нарушения в предприятиях торговли, общественного питания и других зонах, свободных от COVID-19. Всего в области ежедневно функционируют 362 контрольные группы общей численностью 900 человек. Первого ноября в пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщали, что более 180 протоколов об административном правонарушении составлено в городе после профилактических рейдов, проведенных в минувшие субботу и воскресенье.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. Привиться необходимо сотрудникам сферы образования, обслуживания, муниципальным и государственным служащим, работникам сферы здравоохранения, соцзащиты, транспортной инфраструктуры, культуры и развлечений.

Нерабочие дни в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе действует система QR-кодов, в частности, с 30 октября - в учреждениях культуры, салонах красоты, санаториях, заведениях общественного питания и ТЦ. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812 человек, выписаны 142 952, умерли 7 532. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.