Власти на Урале рекомендовали переводить на удаленку непривитых сотрудников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Свердловским работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы тех, кто не вакцинировался хотя бы одним компонентом препарата от коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", - сказал Креков, уточнив, что рекомендации опубликуют в ближайшее время.

Также он уточнил, что власти сдвинут крайний срок получения второго компонента вакцины. Ранее свердловчане должны были пройти полный курс вакцинации до 15 декабря, а теперь - до 1 декабря.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения в Свердловской области. Привиться необходимо сотрудникам сферы образования, обслуживания, муниципальным и государственным служащим, работникам сферы здравоохранения, соцзащиты, транспортной инфраструктуры, культуры и развлечений.

В Свердловской области действует система QR-кодов. С 12 октября без соответствующего документа невозможно попасть в правительственные здания, а с 30 октября - в учреждения культуры, салоны красоты, санатории, заведения общественного питания и ТЦ. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки зарегистрировали 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812 человек, выписались 142 952, умерли 7 532. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.