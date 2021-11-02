Британский министр извинился за инцидент с коллегой из Израиля на конференции по климату

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис извинился за то, что министр энергетики Израиля Карин Эльхарар в понедельник не смогла попасть на климатическую конференцию в Глазго из-за недоступности мероприятия для людей в инвалидных колясках.

"Мы глубоко сожалеем из-за этого инцидента. Обычно в таких ситуациях происходит так: Израиль уведомляет нас, что у их министра есть особые потребности. Очевидно, что-то пошло неправильно на этом этапе, они не были в курсе этого и не приняли соответствующие меры на определенном входе, к которому она направлялась", - сказал министр, говоря об инциденте во время проходящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Это вызывает большое сожаление, мы принесли свои извинения, и я знаю, что мой коллега по правительству [замминистра иностранных дел Великобритании, курирующий страны Ближнего Востока] Джеймс Клеверли встретится с ней сегодня", - заметил Юстис.

Как сообщила накануне израильская радиостанция Kan, Эльхарар не смогла попасть на встречи и мероприятия, запланированные у нее в рамках работы израильской делегации, так как ее специальный автомобиль не пропустили через все пункты охраны, а предложенные организаторами для передвижения шаттлы не были оборудованы соответствующим образом.

Сама Эльхарар в Twitter назвала печальным тот факт, что "ООН, которая продвигает доступность [среды] для людей с ограниченными возможностями, в 2021 году не обеспечивает доступность в рамках своих же мероприятий".