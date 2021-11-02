Систему QR-кодов в Псковской области расширят и продлят на новогодние праздники

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где зафиксировали три очага заражения коронавирусом, а общее число инфицированных жителей приблизилось к 59 тыс. человек, расширят систему QR-кодов и не планируют ее отменять в новогодние праздники. Об этом во вторник сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала " Россия-24 ".

"QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор", - сказал Ведерников в ответ на вопрос ведущей о том, планирует ли Псковская область вводить QR-коды на новогодние праздники.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 603, 50 177 человек выздоровели, 919 умерли. До 7 ноября приостановили работу учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запретили без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.