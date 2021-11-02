Росстат представит к награде мужчину, который вернул украденный у переписчика планшет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Росстат планирует представить к награде жителя Татарстана, который вернул украденный у переписчика планшет. Сам мужчина нашел гаджет на улице, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Сегодня решили представить к награде мужчину из Татарстана. У нас у переписчика украли планшет, потом, видимо, поняли, что он ценности не представляет, и выбросили. А мужчина нашел его, увидел сюжет о переписчиках по телевизору и вернул планшет в территориальный орган Росстата. Граждане ответственно относятся к переписи", - сказал он.

Награды также удостоят переписчицу, на которую напали в ходе сбора данных. "На женщину напала пожилая россиянка, которая избила ее тростью. В результате у переписчицы зафиксировали небольшое сотрясение мозга, однако она приняла решение продолжить участие в проведении переписи. Мы решили дать ей награду", - рассказал Смелов.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.