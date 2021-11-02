Москва, Вологодская область и Татарстан стали лидерами по развитию сектора НКО в России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва, Вологодская область и Татарстан стали лидерами по уровню и качеству развития некоммерческого сектора в субъектах Российской Федерации в 2021 году. Это следует из подготовленного Общественной палатой России и агентством "РАЭКС-Аналитика" регионального рейтинга третьего сектора "Регион-НКО - 2021" (есть в распоряжении ТАСС).

Первое место в рейтинге, как и в 2020 году, заняла Москва. Город получил максимальные баллы за экономическую значимость НКО и их устойчивость. До второго места поднялась Вологодская область, которая в 2020 году была лишь 14-ой. Некоммерческие организации этого региона оказались одними из самых активных в стране. На третьем месте - Республика Татарстан, находившаяся по итогам 2020 года на второй строчке рейтинга.

"В рейтинге участвуют все 85 регионов России. Лидирует по-прежнему Москва. Однако в первой десятке произошли большие изменения - появились три новых участника: Вологодская область - второе место, Челябинская - пятое место и Красноярский край - 10-е. Можно сказать, что в этих субъектах некоммерческий сектор сбалансированно развивается, соответствуя экономическому, популяционному и географическому потенциалу региона", - сообщили в агентстве "РАЭКС-Аналитика" об итогах рейтинга, презентованного на площадке форума "Сообщество".

Наиболее динамичными в сфере развития НКО в 2021 году оказались Новгородская область, которая переместилась с 63-го на 15-е место, Нижегородская область улучшила свои результаты на 44 позиции, до 14-го места, и Краснодарский край поднялся на 41 строчку и занял 39-е место. "Динамика была обусловлена как изменениями в методике, которая теперь лучше отражает истинное распределение мест, так и реальными достижениями почти по всем факторам, которые измеряются в рейтинге", - пояснили представители агентства.

Также определили лидеров 10 тематических субрейтингов. Так, в субрейтинге, составленном на основе экономической значимости некоммерческого сектора в регионе, на первых местах Москва, Татарстан и Нижегородская область. Наиболее устойчивым некоммерческий сектор признали в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и Амурской области, а наиболее активным - в Костромской области, Карелии и Вологодской области. В субрейтинге по уровню медиаактивности региональных НКО первые строки занимают Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область, в субрейтинге значимости региональных общественных палат - Ульяновская, Челябинская области и Татарстан.

Подготовка рейтинга

Предложение о подготовке рейтинга субъектов Российской Федераии по уровню и качеству развития некоммерческого сектора озвучили в 2019 году на форуме "Сообщество" во время встречи участников форума с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу.

На форуме "Сообщество" в 2020 году представили пилотный рейтинг и решили составлять его ежегодно. Рейтинг содержит данные о развитии некоммерческого сектора в российских регионах и величине его потенциала. Сектор НКО в субъектах страны оценивается по 10 направлениям, среди которых - его экономическая значимость для региона, устойчивость, активность деятельности, уровень поддержки со стороны региональной власти.