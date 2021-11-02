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Москва, Петербург и Татарстан лидируют в рейтинге по масштабу сектора НКО

В пятерку лидеров вошли также Челябинская область и Башкирия

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан стали лидерами по масштабу сектора некоммерческих организаций в России. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга третьего сектора экономики "Регион-НКО - 2021".

Как отметили в рейтинговом агентстве "РАЭКС-Аналитика", подготовившем рейтинг совместно с Общественной палатой России, для формирования главного рейтинга - по уровню и качеству развития некоммерческого сектора в субъектах Российской Федерации - регионы оценивали по 10 факторам субрейтингов по динамике показателей и масштабу сектора НКО.

"Если рейтинг [развития НКО в субъектах России] в целом динамично реагирует на изменения ситуации в регионе, то список регионов по масштабу третьего сектора - имеются в виду экономика, социальный эффект, активность, проявление в медиа - более консервативен. По крайней мере, первая тройка стабильна: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан", - сообщили в агентстве.

В первую пятерку по масштабу сектора некоммерческих организаций вошли также Челябинская область и Башкирия, в 2020 году занимавшие в этом субрейтинге 11-е и 8-е места соответственно.

Предложение о подготовке рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора озвучили в 2019 году на форуме "Сообщество" во время встречи участников форума с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу. На форуме "Сообщество" в 2020 году представили пилотный рейтинг, решили составлять его ежегодно. Рейтинг содержит данные о развитии некоммерческого сектора в российских регионах и величине его потенциала. Сектор некоммерческих организаций в регионах страны оценивается по 10 направлениям, среди которых его экономическая значимость для региона, устойчивость, активность деятельности, уровень поддержки со стороны региональной власти.

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