Подросткам в Свердловской области запретят посещать ТЦ без родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти прекратят допуск в торговые центры региона несовершеннолетних без сопровождения родителей. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. <…> Без сопровождения взрослых, которые должны иметь QR-код, <…> вход в торговые, развлекательные центры будет буквально в ближайшие дни прекращен", - сказал Креков.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812, выписаны 142 952 человека, умерли 7 532.