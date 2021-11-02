Премьер Украины ожидает стабилизации ситуации с COVID-19 в стране к следующей неделе

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в стране даст результаты к следующей неделе.

"Мы уверены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации [с распространением коронавируса], потому что введена красная зона [карантина] в большинстве областей, они [эти меры] дают свой результат", - сказал он на брифинге во вторник.

Шмыгаль отметил, что сдержать распространение коронавируса позволит увеличение числа вакцинированных. "Без вакцинации пандемию преодолеть невозможно", - подчеркнул он.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что распространение коронавируса в стране достигло пика. По его оценкам, число умерших в сутки может достигать 1 тыс. человек. Всю прошедшую неделю на Украине фиксировались рекордные цифры по числу новых случаев заражения и летальности. Это привело к проблемам с обеспечением больниц кислородом. Кроме того, в некоторых городах больницы с отделениями интенсивной терапии оказались заполнены на 100%.

За прошедшие сутки на Украине подтвердили 19 455 новых случаев инфицирования коронавирусом. Максимальный суточный прирост за время пандемии - 26 870 - был зафиксирован 28 октября. За все время на Украине выявлено 2 955 693 случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 727 человек.