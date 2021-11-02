Архангельская и Амурская области будут совместно развивать кадетское движение

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноября. /ТАСС/. Амурская и Архангельская области будут совместно развивать кадетское движение, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации Архангельской области. Министерства образования регионов заключили соглашение о сотрудничестве.

"Министерство образования Поморья заключило соглашение о сотрудничестве с Минобром Амурской области. Одной из ключевых точек совместной работы станет задача по развитию кадетского движения", - говорится в сообщении.

В обоих регионах реализованы масштабные проекты, связанные с кадетским образованием. В Архангельской области создан морской кадетский корпус имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а в Амурской - кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю. В. Кузнецова. Опыт патриотического воспитания детей, наработанный коллективами этих учебных заведений, может обогатить рабочие программы образовательных организаций.

Планируются проекты и по другим направлениям сферы образования: совместные конференции, программы и семинары. "Нам, в частности, интересны наработки в сфере дополнительного образования, которые могут быть реализованы в Поморье при содействии коллег из Приамурья. Со своей стороны мы также готовы представить свои проекты, которые достойны того, чтобы быть транслированными в масштабах другого субъекта страны", - приводит пресс-служба слова министра образования Архангельской области Олега Русинова.