МВД призвало отказаться от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре министерства.

В МВД отметили, что в подразделения ведомства поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде регионов России. "Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионах ограничения", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что полиция готова в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки, а любая провокация в отношении полицейских будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. "Если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, то они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности", - добавили в пресс-центре МВД.