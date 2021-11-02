В Москве продающие алкоголь объекты оштрафовали на 10 млн рублей за нарушения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверили 695 объектов, реализующих алкоголь в Москве. За девять месяцев нарушители были оштрафованы на сумму более 10 млн рублей, сообщается на сайте московского правления Роспотребнадзора во вторник.

Отмечается, что ведомство проверило с января по сентябрь 2021 года в 1,6 раза больше таких объектов по сравнению с прошлым годом. По результатам проверок нарушения прав потребителей и санитарных требований установлены в 366 объектах - 52,7%.

"К административной ответственности за нарушения обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Федеральным законом от 27.12.2019 № 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", привлечено 232 юридических лица и 232 должностных лица. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 10 068 000 рублей, из них 8 753 000 рублей - на юридических лиц и 1 315 000 рублей - на должностных лиц", - говорится в сообщении.

Чаще всего меры административного наказания применялись за нарушения санитарных требований при реализации алкоголя, его складировании и хранении - 347 постановлений. За нарушения правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции было вынесено 81 постановление, за нарушение требований технических регламентов - 33 постановления.

Для проведения лабораторных исследований отобраны 413 проб алкогольной продукции. По результатам исследований, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", установлено, что 18 проб алкогольной продукции не соответствовали требованиям нормативных документов. Продукция изъята из оборота для последующего возврата товара поставщику для устранения нарушений. Соответствующая информация направлена в территориальные органы Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей такой продукции.

"Начиная с 1 августа 2020 года специалистами управления в рамках Федерального закона от 27.12.2019 №468 "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" проведен мониторинг 709 объектов. <…> Во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма административных штрафов составила 32,25 млн рублей", - говорится на сайте.