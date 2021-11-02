В Грозном определили победителей всероссийского конкурса "Лучший мёд России"

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Лучший мёд России" собрал в Грозном более 200 пчеловодов из 26 регионов страны. По итогам трех дней ярмарки победителями в различных номинациях стали участники из Алтайского края, Чеченской Республики, Башкирии и города Кемерово.

"Для того, чтобы побороться за звание лучших пчеловодов страны, в Грозном собрались более 200 участников из 26 регионов России, которые привезли с собой около 350 разновидностей мёда. В частности, чеченские пчеловоды выставили на суд жюри почти 60 видов меда местного производства. Приятно, что Чеченская Республика становится таким катализатором различных фестивалей, конкурсов, мероприятий", - отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Конкурс впервые проходит в Чечне. Его цель - поддержка и продвижение пчеловодов, популяризация самобытного народного творчества и духовно-культурных ценностей, а также формирование привлекательного имиджа продуктов пчеловодства, популяризации мёда среди населения. Участие в нем принимали любители и профессионалы представители ассоциаций пчеловодства, производителей меда из России.

"Подобные мероприятия благотворно влияют не только на развитие отрасли пчеловодства, но и развитие сельского хозяйства региона в целом. Уверен, что конкурс будет способствовать росту взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями", - отметил заместитель министра сельского хозяйства республики Руслан Алисултанов.