В Свердловской области объясняют задержки результатов ПЦР-тестов транспортной проблемой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Длительное ожидание результатов тестов на коронавирусную инфекцию в Свердловской области, на которое ранее жаловались местные жители, может быть связано с несвоевременной транспортировкой биоматериалов, сообщил во вторник на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что чаще всего обращаются на горячую линию ведомства с жалобами на задержку выдачи результатов тестов на коронавирус в пяти регионах России - Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях. Она также назвала недопустимой и требующей жесткого реагирования ситуацию, когда выдача результатов тестов на коронавирус в некоторых регионах России вместо 24 часов затягивается до шести суток.

"Вероятнее всего, это связано не с работой лаборатории, сколько с тем, что относится к своевременной доставке биологического материала", - сказал он.

Креков добавил, что властям поступают жалобы от местных жителей на длительное изготовление результатов. При этом в регионе фиксируются высокие показатели по объемам тестирования: при норме тестирования в пределах 200-250 исследований на 100 тыс. населения в области проводится не менее 500 исследований на 100 тыс, отметил он, добавив, что при необходимости для решения проблемы выделят дополнительный транспорт.

Ситуация с коронавирусом и ограничения в регионе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения в Свердловской области. Привиться необходимо сотрудникам сферы образования, обслуживания, муниципальным и государственным служащим, работникам сферы здравоохранения, соцзащиты, транспортной инфраструктуры, культуры и развлечений.

В Свердловской области действует система QR-кодов. С 12 октября без соответствующего документа невозможно попасть в правительственные здания, а с 30 октября - в учреждения культуры, салоны красоты, санатории, заведения общественного питания и ТЦ. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки зарегистрировали 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812 человек, выписали 142 952 пациентов, умерли 7 532 человек. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.