Губернатор Ульяновской области не исключил продления нерабочих дней в регионе

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в Ульяновской области могут быть продлены после 7 ноября. Об этом губернатор региона Алексей Русских заявил во вторник на заседании комплексного штаба по развитию региона.

В Ульяновской области нерабочие дни введены в период с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, в указ губернатора региона ранее были внесены изменения, согласно которым с 22 октября на территории области запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований. Вводится обязательная термометрия при входе в магазины, на рынки, в торгово-развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги населению.

"Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", - сказал губернатор на заседании.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 96 858 случаев коронавируса. Вакцинировано первым компонентом 450 479 человек, полностью завершили вакцинацию 326 513 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 85 586 человек, умерли 3 068 пациентов с подтвержденной инфекцией.