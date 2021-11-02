Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер в Северной Осетии. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории", - говорится в сообщении.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г."

"Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу", - написал глава республики.