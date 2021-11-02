В ставропольском селе в 2022 году откроют школу на 440 мест

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Новую школу на 440 мест с гимнастическими залами и стадионом, построят по госпрограмме в селе Кочубеевском Ставропольского края в первом квартале 2022 года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"На Ставрополье в селе Кочубеевском на улице Тенистой продолжают строить современную школу на 440 мест. Более 72% работ уже выполнено. Объект строится благодаря государственной программе России "Развитие СКФО" за счет федеральных и краевых средств", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что школу откроют в первом квартале 2022 года.

Отмечается, что в школе будут просторные и светлые учебные классы, спортивный и гимнастический залы, медпункт, столовая на 200 мест, актовый зал на 240 мест, книгохранилище и читальный зал библиотеки. Также на территории школы сделают стадион, спортивные площадки, зону отдыха, площадку для торжественных сборов.

"Сейчас на объекте выполняют внутреннюю отделку помещений, занимаются благоустройством территории", - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.