Петербуржцы, перенесшие коронавирус неофициально, смогут оформить QR-код через комиссию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Пациенты в Санкт-Петербурге, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но не обращались к врачу, смогут попробовать оформить QR-код, но решение о выдаче будет принимать врачебная комиссия в поликлинике при достаточных основаниях. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник.

"Что касается пациентов, которые не обращались к врачу, когда болели коронавирусом, но приходят сейчас с результатами исследований, которые подтверждают перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. <…> В прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют на руках результаты выполненного ПЦР либо положительный результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение", - сказал он.

Лисовец добавил, что если комиссия сочтет предоставленную информацию достаточной, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информацию об этом пациенте внесут в федеральный регистр и оттуда передадут на портал госуслуг, после чего у пациента будет оформлен QR-код. Работа началась в текущем режиме с 1 ноября.

Кроме того, он отметил, что в Петербурге достаточно пунктов вакцинации, которые позволяют принимать ежедневно не менее 35-40 тыс. жителей. Поэтому в ближайшее время открывать дополнительные не требуется. По состоянию на вечер 1 ноября в городе насчитывалось 692 тыс. доз вакцин, их должно хватить на несколько месяцев. 2 ноября поступает еще чуть более 10 тыс. доз двухкомпонентной вакцины

По последним данным, в Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.