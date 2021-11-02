В питьевой воде главного терминала аэропорта BER обнаружили кишечную палочку

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Питьевая вода в основном терминале нового берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) оказалась непригодной для употребления в связи с обнаружением в ней кишечной палочки. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора.

По его информации, во время взятия проб воды в главном терминале столичного аэропорта BER в ней были обнаружены бактерии кишечной палочки, которая может вызывать различные желудочно-кишечные заболевания, например диарею или рвоту. При этом указывается, что вода из всех санитарно-технических приборов терминала 1 не должна использоваться для питья до дальнейшего уведомления. Вместе с тем, как пишет DPA, проблемы с качеством питьевой воды возникли также и в правительственном терминале аэропорта.

"Причина заражения не установлена", - приводит агентство слова представителя компании-оператора. Соответствующие органы здравоохранения и поставщик питьевой воды сразу же были проинформированы о случившемся. В ближайшее время планируется проведение работ по устранению загрязнения. "Это займет несколько дней", - отметил представитель. Кроме того, подчеркивается, что оповещение пассажиров аэропорта проводится с помощью объявлений и информационных листов.

Помимо терминалов, как указывает DPA, пострадали здание Федеральной полиции и выставочные залы ILA.

"Кладбище миллиардов"

Столичный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта официально открылся 31 октября 2020 года после 14 лет строительства в кризисное для отрасли время: из-за коронавируса было отменено большинство полетов. В связи с этим критики уверены, что как минимум в ближайшее время на поддержание работы нового аэропорта могут уйти миллионы евро налогоплательщиков. Пандемия пока не позволит окупиться аэропорту, который получил неофициальное название "кладбище миллиардов".

Политическое решение о создании в Берлине нового аэропорта было принято в 1996 году, но из-за выбора места и протестов местных жителей и экологов со строительством затянули. Оно началось лишь 5 сентября 2006 года. Открытие было запланировано на 30 октября 2011 года. Однако из-за несоответствия аэропорта новым на тот момент правилам безопасности, введенным Евросоюзом, и банкротства двух фирм дату пришлось перенести. В последующие годы открыть объект не получалось из-за недостатков противопожарной системы, проблем с работой автоматических дверей и системой выдачи багажа.

С 2011 года сдача объекта в эксплуатацию переносилась семь раз. Стоимость возведения авиаузла, который стал главным и самым резонансным долгостроем в ФРГ, достигла примерно €6 млрд. Изначально смета составляла €2,83 млрд.