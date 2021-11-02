Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в Новой Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления, который обеспечит голубым топливом 18 тыс. жителей Новой Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект развития сети газоснабжения высокого давления на участке от СНТ "Поляница-2" до деревни Новомихайловское. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство газопровода общей протяженностью свыше 7,6 км позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение существующих и перспективных потребителей на территории Вороновского и Михайло-Ярцевского поселений ТиНАО города Москвы. Всего - порядка 18 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трасса газопровода пройдет параллельно Калужскому шоссе от СНТ "Поляница-2" до деревни Новомихайловское, не затрагивая жилые территории. Участки газопровода на пересечениях с дорогами и водными преградами будут проложены закрытым способом в футляре.

Проект предусматривает строительство газопроводов высокого давления диаметром 108, 110, 160, 273, 325, 426, 500, 530 мм протяженностью 7,6 км и среднего давления диаметром 159 мм протяженностью 15 м. Также будут построены газорегуляторный пункт шкафного типа вблизи деревни Исаково и пункт учета расхода газа.

"Основным источником подачи газа в проектируемый газопровод будет служить существующая ГРС "Михайловское". Также планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 620 м", - уточнили в пресс-службе.