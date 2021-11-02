В Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации митингами и чтением молитв

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Митинги к 78-летию депортации карачаевцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1943 году прошли 2 ноября в городах и районах Карачаево-Черкесии. Состоялось возложение цветов к мемориалам и памятникам, участники прочли молитвы об упокоении душ погибших.

"2 ноября 1943 года - особая дата в истории Карачаево-Черкесии. Именно в этот день ранним утром началась депортация карачаевского народа - дети, женщины и старики - десятки тысяч людей - были отправлены в неизвестность на долгие 14 лет. И это в то время, когда на фронтах Великой Отечественной войны тысячи мужчин-карачаевцев сражались за Родину", - отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он обратил внимание что в жестких условиях ссылки народ смог сохранить свою культуру. "Там, на чужой земле Средней Азии, трудолюбивый и стойкий народ не сдался. Сумел не просто выжить, но и сохранить свою культуру, язык, традиции и обычаи. Но сколько же погибло из-за нечеловеческих условий проживания в местах ссылки! Нет семьи, которой не коснулась эта трагедия. И сегодня, спустя 78 лет, мы помним и чувствуем скорбь за тех, кто подвергся жестокой несправедливости и стал жертвами репрессий", - добавил Темрезов.

По его словам, поступки старшего поколения остаются примером мудрости и мужества. Темрезов пожелал жителям республики здоровья и благополучия.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. дети. С исконных мест проживания позднее также выселили чеченцев, ингушей и балкарцев. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.