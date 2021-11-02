Вузы смогут продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов, а также организовать сдачу сессий студентами удаленно, сообщается на сайте Минобрнауки во вторник.

"Издан приказ о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские высшие учебные заведения могут проводить сессии в дистанционном формате.

При введении самоподготовки вузам следует обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы. Также необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. "Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобрнауки издало приказ, согласно которому вузы были вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.