Эксперт: продлевать нерабочие дни в России из-за ситуации с ковидом нет необходимости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в России из-за распространения коронавирусной инфекции продлевать нет необходимости, это может отрицательно повлиять на настроения в обществе и понизить уровень иммунитета у людей. Об этом во вторник заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Я не вижу никакой необходимости затягивать на две недели эти всеобщие выходные. Это больше нанесет социального вреда, это принесет больше озлобления в обществе и снижение уровня иммунитета за счет социальных переживаний людей, которые временно не работают, не знают, как им заплатят зарплату", - сказал он.

Лисицын заверил, что тех нерабочих дней, которые введены, достаточно для некоторого оттягивания пика заболеваемости. "То, ради чего делаются все эти локдауны, - растянуть по времени пик. Число зараженных, как показала практика, они изменяют несильно. А вот растянув по времени, мы даем возможность медицине помочь всем, а не пытаться селектировать", - добавил он.

"Куда больше надежд на прекращение этой эпидемии я вижу в морозах и тяжелом климате, который просто закрывает проблему риновирусных инфекций за счет того, что вирус хотя бы вне помещений распространяется куда хуже", - резюмировал эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.