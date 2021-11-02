В Ростовской области в октябре выявили на 23% больше случаев коронавируса, чем в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области в октябре составило 17,5 тыс., что на 23% больше, чем в сентябре. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции во вторник.

"За месяц заболеваемость превысила 17,5 тыс. человек, что на 23% больше [итогов] сентября. На прошедшей 43-й неделе рост по сравнению с 42-й [неделей] составил 4,5% с общим числом заболевших 4,3 тыс. человек, что тоже у нас впервые", - сказал Ковалев.

Главный санитарный врач отметил, что неблагоприятные тенденции с распространением коронавируса в Ростовской области сохраняются. В течение последней недели в регионе ежедневно фиксируется более 600 новых случаев инфекции.

По словам Ковалева, источником распространения коронавируса чаще всего выступают взрослые люди, нарушающие правила профилактики. Во всех взрослых группах населения специалисты фиксируют рост числа новых случаев. При этом, как отметил санитарный врач, распространение вируса среди детей удалось стабилизировать. Наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости руководитель управления Роспотребнадзора связал с каникулами, которые начались на неделю раньше объявленных в стране нерабочих дней.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.