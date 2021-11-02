Новгородская область продлила нерабочие дни из-за роста числа заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской области приняли решение о продлении нерабочих дней, чтобы переломить ситуацию с распространением инфекции и ростом числа заболевших коронавирусом жителей региона. Об этом сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС во вторник.

"Проанализировав ситуацию, которая складывается у нас в регионе, мы видим, что она остается достаточно сложной. По количеству заболевших наблюдается увеличение. Мы это видим и по количеству пациентов, которые госпитализированы в стационары и ковидные госпитали. <...> Чтобы кардинально изменить ситуацию и переломить ее в сторону уменьшения, было принято решение на штабе об увеличении нерабочих дней", - сказала Ломовцева, добавив, что двух недель региону недостаточно, чтобы "прервать все цепочки передачи заболевания".

Новгородская область первой из регионов России заявила о продлении нерабочих дней. На еженедельном заседании оперштаба 1 ноября губернатор Андрей Никитин сообщил, что в области "ковидные каникулы" продлятся до 15 ноября, еще одну неделю после общероссийских. Причем требования к работе торговых точек, общепита и других организаций в эту неделю ужесточат, а некоторые заведения закроют.

По словам главного санитарного врача Новгородской области Елены Никифоровой, сейчас в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю он составил 22%. В основном, болеет работающее население (около 50% случаев) и неработающие пенсионеры (30% случаев). Среди детей больше всего случаев заражения фиксируется у школьников от семи до 17 лет. Все заболевания протекают с клиническими формами, только 11-13% бессимптомные.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 50 923 случая заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки - 282 случая. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 45 423 человека, 522 умерли. Свободный коечный фонд оставляет 16%.