Проекты на проведение капитального ремонта подготовили семь школ Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Семь школ Ставрополья подготовили проектно-сметную документацию для участия в программе капитального ремонта учреждений. Работы предполагают финансирование более 600 млн рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе депутата Госдумы от Ставропольского края Ольги Тимофеевой.

"Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт имеют в Ставропольском крае пока семь школ. Предполагается, что в ближайшие два года на их ремонт будет выделено 642 млн рублей. Еще несколько школ края сейчас готовят свои документы, чтобы тоже подключиться к федеральной программе", - говорится в сообщении.

Депутат посетила одну из школ Ставрополья, включенную в федеральную программу. Зданию школы №6 в станице Барсуковской более 40 лет, оно ни разу капитально не ремонтировалось. "По инициативе президента России Владимира Путина запускается новая программа капремонта. В нее обязательно должны попасть старые сельские школы. <…> Далеко не везде есть проектно-сметная документация, а это обязательное условие для включения. В барсуковской школе составлена смета на 61 млн рублей. Она действительно в удручающем состоянии. Здесь надо менять и ремонтировать практически все", - цитирует пресс-служба Тимофееву.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что потребность в финансировании для капитального ремонта школ на Ставрополье предварительно составляет около 4 млрд рублей. В регионе планируют разработать документацию для включения в программу более 100 учреждений.

Президент России Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения России, отремонтируют порядка 1,5 тыс. школ.