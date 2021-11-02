Новгородская область с 8 ноября приостановит работу заведений торговли и общепита

"Я принял решение ввести дополнительные ограничения, начиная с 8 числа. Это будет касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун, всяких иных объектов, которые оказывают бытовые услуги, за исключением тех услуг, которые оказываются без посещения объектов, то есть на дому. <...> Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. Приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые готовы оказывать услуги на вынос или находятся при гостиницах. Будут ограничения на экскурсии, приостановлена деятельность торговли непродовольственными товарами, за исключением товаров первой необходимости, а по продовольственным товарам, неважно какой это магазин, условия работы - 100% вакцинация персонала", - сказал Никитин.