Темпы вакцинации от ковида выросли во Владимирской области почти в четыре раза за 14 дней

КОВРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. человек ежедневно прививается от коронавируса во Владимирской области, сообщили ТАСС во вторник в департаменте здравоохранения региона. Две недели назад в сутки вакцинировались лишь до 1,6 тыс. человек, что говорит об увеличении почти в четыре раза.

Ранее в Минздраве РФ назвали недостаточными темпы вакцинации во Владимирской области, сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 35,1%.

"Сейчас ежесуточно прививаются от ковида 5-6 тыс. человек", - сообщили в департаменте, отметив, что еще две недели назад количество привитых в сутки составляло около 1 650 человек.

В свою очередь врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил журналистам, что режим нерабочих дней позволил ускорить темп вакцинации.

"Видим, что подъем есть. Люди записываются в вечернее время. Мы продлили работу прививочных пунктов - там, где они работали до обеда, сейчас работают в две смены до позднего вечера. У нас даже есть круглосуточные прививочные пункты", - сказал врио губернатора.

О ситуации в регионе

Сейчас в области действует 71 стационарный прививочный пункт, 21 передвижной и 45 отдельных выездных бригад. Вакцинации подлежат свыше 879 тыс. человек, в регион поступило более 571 тыс. комплектов вакцин.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 2 ноября, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 453 случая заболевания, в том числе 321 за последние сутки. Выздоровели 52 656 человек, отмечено 2 255 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 385 848 жителей области, второй - 353 484. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.