На Украине открыли дело о разжигании национальной розни за критику спортсменов

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция Украины возбудила дело по статье о разжигании национальной вражды в отношении известных националистическими взглядами детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Производство касается фактов оскорблений украинских спортсменов из-за контактов с россиянами и использования русского языка. Об этом во вторник сообщило агентство " Украинские новости " со ссылкой на Национальную полицию.

"Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - сообщает агентство. Отмечается, что полиция открыла уголовное дело на основании решения суда от 4 октября, который обязал его зарегистрировать.

По данным полиции, уголовное производство открыто по факту высказываний детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион в адрес украинских спортсменов и Национальной сборной Украины по футболу.

Летом на пресс-конференции в ходе Евро-2020 один из членов сборной Украины по футболу прокомментировал свою игру на русском языке. После этого Лариса Ницой назвала спортсмена "московитом". Общественность в социальных сетях в основной массе негативно восприняла ее реплику. Однако министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт не встал на сторону футболиста, заявив, что, представляя свою страну на международных соревнованиях, спортсмены должны пользоваться государственным языком.

Высказывание же экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион касалось украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Спортсменка была жестко раскритикована после того, как на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзу, она в эмоциональном порыве обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото. Фарион в жесткой форме заявила, что за такой поступок Магучих надо лишить гражданства, а также назвала ее "биологическим мусором".