В госуниверситете Северной Осетии дистанционное обучение продлили до 1 декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение продлили в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова до 1 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее вуз рассчитывал, что дистанционный формат обучения будет сохранять лишь до 7 ноября.

"С 8 по 30 ноября реализация образовательных программ всех уровней в СОГУ будет проводиться в дистанционной форме. Причина - значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба вуза отмечала, что это профилактическая мера против дальнейшего распространения коронавируса. Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет заменить привычную аудиторию. Занятия проводят по расписанию, преподавательский состав находится на связи со студентами.

В стационарах республики с коронавирусом находятся 1 085 человек, из них 108 - в реанимациях.