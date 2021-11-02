Число предприятий covid-free в Орловской области выросло в четыре раза

ТАСС, 2 ноября. Количество предприятий, получивших статус свободных от коронавируса, после введения режима нерабочих дней выросло в Орловской области в четыре раза и превысило 4 тыс. компаний, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее власти Орловской области приняли решение закрыть в период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября - кафе, рестораны, предприятия торговли, ТЦ региона, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса. С июля по 27 октября подобный статус получили около 1 тыс. предприятий региона.

"По состоянию на 2 ноября, в перечень организаций, свободных (защищенных) от COVID-19, вошло 4 144 предприятия. Статус свободной (защищенной) от CОVID-19 организации можно получить, если 100% сотрудников предприятия вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела или противопоказания к прививке", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, особая активность в иммунизации сотрудников отмечается среди предприятий торговли - статус свободных от коронавируса получили свыше 2,7 тыс. организаций. Также аналогичный статус получили около 400 предприятий общественного питания, более 350 салонов красоты и самозанятых, оказывающих услуги в этой сфере.

В Орловской области с начала пандемии выявили 52 897 случаев заражения коронавирусом, из них 309 - за последние сутки. Выздоровели 46 896 человек, 1 092 пациента умерли. Первый компонент вакцины от коронавируса получили около 280 тыс. человек, завершили вакцинацию - более 255 тыс. жителей региона, коллективный иммунитет в области достиг почти 46%.

С 18 октября в Орловской области ввели запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовали перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Ввели систему QR-кодов, объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, отменили все публичные мероприятия.